Geert Emmerechts haalde 9 op 30 bij de promovendus in 1e Amateur.

Geert Emmerechts is niet langer coach van Berchem Sport. Emmerecht kwam eind augustus naar de nieuwkomer in eerste Amateur, nadat STVV kampioenenmaker Jonas De Roeck had weggeplukt. Na 10 speeldagen stopten Berchem en Emmerechts onderling de samenwerking "in onderling overleg en goede verstandhouding".