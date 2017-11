Brys: "We staan met één been in 1A, maar ook met één been eruit"

Beerschot Wilrijk is alvast in gesprek met enkele kandidaat-investeerders om de club verder uit te bouwen. "Als we een nieuwe stap willen zetten, is er ook nieuw geld nodig. Dat is cruciaal om de toekomst veilig te stellen. Als we in 1A zouden sukkelen, moeten we goed gewapend zijn."

"Of het te snel gaat? Voor een Antwerpenaar gaat niets te snel. Ik vrees ook niet dat we ons vergalopperen. Zeker met de stappen die we nu hebben gezet, zijn we er klaar voor."