Union blaast 120 kaarsen uit: "Na WO II miste de club de trein van de modernisering"

Union Sint-Gillis speelde 97 jaar zijn wedstrijden in het Dudenpark... in Vorst. "Die overlapping van gemeentes is misschien typisch Brussels. Het stadion van Union was vroeger in elk geval een pareltje, gelegen in de natuur", herinnert Michel Verschueren zich.

"Als je door de catacomben wandelde, werd je herinnerd aan alle titels van Union. Maar doorheen de jaren is het een krot geworden."

Sinds augustus 2016 speelt Union daarom in het Koning Boudewijnstadion. Zelfs duizend fans in het thuisvak leveren troosteloze plaatjes op in het enorme stadion. Elke Unionist snakt logischerwijs naar de terugkeer naar het Joseph Marienstadion in Vorst.

Joseph Marien was de voorzitter van Union die in 1993 stierf, uitgerekend op de ochtend van de derby tegen rivaal Daring. Op dit moment zegt de club in juni 2018 terug te keren naar het oude nest.

Tegen dan moeten de geklasseerde hoofdtribune en de staantribunes die tegen de flanken van het Dudenpark zijn gebouwd helemaal gerestaureerd zijn.