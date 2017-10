Beerschot Wilrijk: "De samenwerking met Marc Brys blijft"

Marc Brys staat of stond de laatste dagen in de belangstelling van KV Kortrijk en KV Mechelen. "Omtrent de trainer is het duidelijk dat bepaalde partijen hun oog hebben laten vallen om hem weg te kapen", klinkt het bij KFCO Beerschot Wilrijk.

"De club heeft hierbij niet stilgezeten en onmiddellijk geanticipeerd op de geruchten. Het is duidelijk dat "ons verhaal" nog niet uitgeschreven is en dat er verschillende hoofdstukken klaar liggen om verder ingevuld te worden. De samenwerking met Marc Brys blijft en zal eerstdaags verder worden gestipuleerd."

Zondag speelt Beerschot Wilrijk om de periodetitel op het terrein van Union. "We als één man op het veld", belooft de cub. "Trainers-spelers-supporters met één helder doel: "together we made and make history". Ons verhaal wordt immers samen geschreven, laat ons dat nooit vergeten.