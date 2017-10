OHL leent greenkeeper van zusterclub Leicester: "Al fortuinen geïnvesteerd"

Ze verwachten het beste veld en dat kost nu eenmaal geld. We willen dit team de best mogelijke kans op promotie naar 1A geven.

"Naar onze normen is het veld op dit moment oké", vertelt hij. "We zijn hier pas in juni aangekomen en moesten op korte termijn voor een veld op Premier League-niveau zorgen. Dat was niet eenvoudig want dit is een heel oud veld. Er zit veel klei in de ondergrond en de drainage is verouderd, dus we hebben gedaan wat we konden."

"We hebben de oude mat verwijderd, de ondergrond met lasers helemaal effen gelegd en 750 ton zand gebruikt en dan deze mat gelegd. Maar de seconde dat het seizoen voorbij is, beginnen we opnieuw. Dan gaat alles hier weg. Dan leggen we nieuwe verwarming, irrigatie en drainage. En naaien we een nieuwe grasmat in de ondergrond. Dat zorgt voor meer stabiliteit."

Hoeveel heeft het veld van OHL al gekost? "Ik wil er geen getal opplakken, maar het gaat over honderdduizenden euro's. En volgend jaar zeker nog eens zoveel. Ze verwachten nu eenmaal het beste veld en dat kost geld. We willen dit team de best mogelijke kans op promotie naar 1A geven. Dat zou fantastisch zijn."