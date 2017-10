Brusselse rechter: "White Star Brussel moet worden ontbonden"

White Star is er niet in geslaagd om de afspraken van het schuldbemiddelingstraject na te leven. De club beloofde tegen uiterlijk 26 september de helft van haar schulden bij 3 organisaties af te lossen, maar slaagde daar niet in. De gedwongen ontbinding van White Star is het gevolg.

White Star speelde dit seizoen nog geen enkele match in de tweede amateurafdeling. Nadat de gemeente Sint-Jans-Molenbeek grote man John Bico en co de toegang tot het Edmond Machtensstadion had ontzegd, moest White Star verstek laten gaan voor de eerste twee competitieduels.

Veel spelers hadden toen al eieren voor hun geld gekozen. White Star moest ook nog enkele lonen uitbetalen, maar haalde het ultimatum van de KBVB niet. Daarop besliste de bond om de geplaagde club te schorsen van alle sportactiviteiten. Tot vandaag is die schorsing niet opgeheven.

Zelfs al slaagt White Star er nog in om de schulden af te lossen, dit seizoen komt de club sowieso niet meer in actie. De degradatie naar de derde amateurreeksen is zo onafwendbaar. Voorlopig behoudt de club wel haar stamnummer bij de KBVB.