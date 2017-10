Marc Brys wijst KV Kortrijk af: "Mijn werk op het Kiel is nog niet af"

Beerschot Wilrijk schrijft op zijn website dat onder meer KV Kortrijk, waar coach Yannis Anastasiou op de schopstoel zit, informeerde bij coach Marc Brys.

"Twee clubs uit 1A, waaronder KV Kortrijk (en vermoedelijk ook KV Mechelen, red.), kwamen deze week bij onze hoofdtrainer aankloppen", klinkt het. "Marc Brys toonde zich gecharmeerd door de interesse van de topklassers, bedankte vriendelijk voor de eer en vertelde dat hij bij Beerschot Wilrijk wil blijven."

"Mijn werk op het Kiel is nog niet af", zegt Brys. "We zitten in het midden van een mooi project, en dat wil ik samen met mijn technische staf liefst tot een mooi einde brengen."

Beerschot Wirlijk deelt na twaalf speeldagen in 1B de leiding met OHL. Marc Brys begon vorig seizoen aan een derde termijn als coach van Beerschot.