Lierse-coach Still niet zo stil in de kleedkamer: "Als jullie mietjes willen zijn, rot dan op!"

Will Still is net 25 geworden en is zo de jongste trainer in het Belgische profvoetbal. Sportweekend volgde de Lierse-coach voor de match tegen Cercle Brugge. Still toonde dat hij ondanks zijn jeugdige leeftijd veel gezag heeft. Met een vlammende speech zette hij zijn spelersgroep op scherp.