José Riga krijgt de bons bij Cercle Brugge

"De uitslagen sinds de start van de competitie stemmen niet overeen met onze verwachtingen. Cercle heeft de ambitie om te promoveren naar eerste klasse. Het moet en kan dus beter", zegt Vadim Vasiljev, de gedelegeerd bestuurder van Cercle Brugge en vicevoorzitter en CEO van AS Monaco. Monaco is de meerderheidsaandeelhouder bij groen-zwart.

"Wij bedanken José Riga voor zijn grote professionalisme dat ten dienste stond van Cercle en om het behoud te verzekeren op het einde van het vorige seizoen. Wij zullen er nu alles aan doen om de beste oplossing te vinden, zodat de ploeg onze doelstellingen kan bereiken."

Later vandaag, om 17u, stelt Cercle in het Jan Breydelstadion de nieuwe coach voor. Riga was sinds begin november 2016 coach van Cercle Brugge. Hij volgde toen de ontslagen Vincent Euvrard op.