"Hoop dat het realisme van het Beerschot-bestuur nog even aanhoudt"

Frank Van Laeken, nog niet zo lang geleden persverantwoordelijke van Beerschot, ziet dat het goed gaat met de club van zijn hart. "Het geheim van Beerschot-Wilrijk is in de eerste plaats een goede ploeg", klinkt het in De ochtend op Radio 1.

"Maar vooral ook een realistisch beleid. Dat is toch iets dat ons, als ik dat mag zeggen als supporter, in het verleden vaak ontbrak. Er wordt nu heel realistisch omgegaan met de beschikbare middelen. En elk jaar, als we stijgen, wordt de ploeg een beetje versterkt."

Is geld het grote geheim? "Bij mijn weten zit er niet speciaal veel geld in de club. In 1B heeft Beerschot het 6e of 7e budget van 8 clubs."

"Het is dus zeker niet zo dat er exuberant veel middelen tegenaan gesmeten worden waardoor de concurrentie financieel wordt weggeblazen. Integendeel. Cercle Brugge en andere clubs hebben veel meer middelen."