Lierse en coach Vanderbiest zijn uit elkaar

Donderdag leed Lierse in Roeselare al zijn vierde nederlaag van het seizoen. "Na de reeks negatieve resultaten vond er na de wedstrijd tegen Roeselare een overleg plaats tussen het bestuur en de coach", luidt het op de website van Lierse.

"In het belang van alle partijen werd beslist om de samenwerking in onderling overleg te beëindigen. Met het oog op de belangrijke wedstrijd van zondag tegen Tubeke neemt assistent Will Still voorlopig het roer over."

Vanderbiest kwam in maart bij Lierse en nam toen over van de ontslagen Eric Van Meir. Vanderbiest kende in zijn trainerscarrière succes bij Oostende, maar zijn passages bij Cercle Brugge, Antwerp, Aris Limassol en Lierse waren minder succesvol.