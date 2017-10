Brys: "Promotie met Beerschot Wilrijk? Ons hoofddoel blijft de top 4 halen"

Beerschot Wilrijk promoveerde pas op het eind van vorig seizoen naar 1B, maar staat na 9 speeldagen wel op kop van het klassement. OH Leuven volgt al op 5 punten. Had de trainer dit verwacht? "Als club hadden we een ambitieus doel gesteld: bij de top 4 eindigen."

"We willen de play-downs vermijden en dat is voor ons ambitieus omdat we in een ranking van de budgetten pas op plaats 7 zouden staan. Maar we knokken elke week hard en spelen elke match om te winnen. Verder kijken we nooit. We stellen doelen op korte termijn."

"Ons geheim? Het talent van de spelersgroep is het belangrijkst. De kern is samengebleven en die is geïnjecteerd met een beetje extra talent. Het is een coherente groep. Ook naast het voetbal hebben ze elkaar gevonden. Nog een van onze sterktes is de synergie met de supporters. Dat is mooi om te zien. Wij spelen bijna overal een thuismatch."