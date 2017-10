Materiaalmeester Louis (82): "10 minuten voor ik sterf, word ik kakker"

"Mijn zoon heeft boven zijn bed een sjaal hangen van 2013-2014: "Racing kampioen". Nu, drie jaar, later spelen we in 1e provinciale. Dat komt aan", zegt een andere supporter. "Maar nu waait er een nieuwe wind en staan we bovenaan in 1e provinciale. We kruipen uit de put."

"Ons doel? Wij zijn Beerschot niet. Die zijn in korte tijd van 1e provinciale naar 1B gepromoveerd. Voor ons is 1e of 2e amateurklasse al goed. De gouden jaren 50 keren niet terug. Als we niet overgenomen worden door Chinezen, Japanners of Egyptenaren, neen... We moeten realistisch blijven."