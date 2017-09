Van Wijk: "Dit is een politieke beslissing. King Power wil meer controle krijgen"

Dit is een politieke beslissing. Ze willen meer controle krijgen op bepaalde dingen. Het is absoluut niet omdat het slecht ging met de ploeg.

Dit is een politieke beslissing. Ze willen meer controle krijgen op bepaalde dingen. Het is absoluut niet omdat het slecht ging met de ploeg.

"Ik had het niet nu verwacht. Het ging goed, iedereen was tevreden, de resultaten waren goed, het publiek stond erachter, ... Dus toen ze het mij woensdag vertelden, kwam ik toch een beetje uit de lucht vallen. Maar dit is een politieke beslissing. Ze willen meer controle krijgen op bepaalde dingen. Het is absoluut niet omdat het slecht ging met de ploeg."

"Dit komt misschien over als een drastische beslissing, maar in het voetbal schrik ik nergens meer van. Het is meer politiek aan het worden dan sport."

"Ze wilden me ook nog bij de club houden. Ik zou de rechterhand worden van Pearson. Ik zou een nieuw contract krijgen, maar dat zag ik niet zitten. Dus is dit een ontslag? Ik denk het eigenlijk niet. Ik heb de nieuwe coach nog wegwijs gemaakt deze morgen en heb hem dan de sleutels van het kasteel gegeven."

"Ik heb hier altijd fijn en goed kunnen werken, maar er is hier een nieuwe weg ingeslagen en die weg is King Power. Ik wens de club veel succes. Wat mijn toekomst brengt, weet ik nog niet, maar ik neem aan dat ik in het voetbal blijf."