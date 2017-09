Van Wijk krijgt ontslagbrief bij OHL, ex-Leicester-coach is zijn opvolger

Oud-Heverlee Leuven werd voor dit seizoen overgenomen door de Thaise King Power Group. De nieuwe eigenaars zijn ambitieus en dat kost trainer Dennis van Wijk nu zijn job. De Nederlander had een contract tot het einde van dit seizoen, maar moet nu al opkrassen.

King Power wil absoluut dit seizoen al promoveren naar 1A en grijpt daarom in voor het cruciale drieluik tegen Beerschot-Wilrijk, Roeselare en Cercle Brugge. Nigel Pearson neemt het roer over. De Engelsman vloog gisterenavond naar België en zal straks al zijn eerste training leiden.

Pearson is geen onbekende naam in het Engelse voetbal. Als speler was hij onder andere actief bij Sheffield Wednesday en Middlesbrough. Als trainer was hij al twee keer aan de slag bij Leicester City, die andere voetbalclub in handen van de King Power Group.

In zijn eerste periode bij Leicester tussen 2008 en 2010 promoveerde hij met de club van derde naar tweede klasse in Engeland. In zijn tweede periode deed hij dat kunstje nog eens dubbel en dik over en bracht hij de club in 2014 naar de Premier League.

De eigenaars wilden Dennis van Wijk trouwens bij de club houden en boden hem een andere functie aan binnen de staf. De Nederlander zag dat niet zitten, maar zat wel samen met Pearson om hem te briefen over de spelersgroep.