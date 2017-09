Gemeente Molenbeek overhandigt sleutel Machtensstadion aan RWDM

"We draaien de pagina definitief om en kijken naar de toekomst", zei de burgemeester. "We zijn ervan overtuigd dat RWDM een betrouwbare en dynamische partner zal zijn. Het gemeentebestuur sprak unaniem zijn steun uit voor het partnerschap. We doen dit vooral met de jongeren van Molenbeek in het achterhoofd. Zij moeten in een goeie omgeving met een correcte omkadering kunnen voetballen."

In het exploitatiecontract is geen huurprijs opgenomen. "RWDM levert een publieke dienst aan de gemeente door de jongeren van straat te houden en het iconische Machtensstadion te onderhouden", legde schepen Karim Majoros uit.

Het stadion is niet in een te beste staat, al zijn dringende renovatiewerken niet nodig. In de zomer hield RWDM al een grote schoonmaak. De komende weken wordt gezorgd voor warm water in de douches, een "minimum aan hygiëne" en een veilige omgeving voor spelers en supporters.

De eerste grote ingreep vindt plaats op terrein C, waar verlichtingspalen zulle geïnstalleerd worden, zodat het terrein ook op donkere winteravonden kan gebruikt worden. Die werken zijn gisteren al gestart en kosten 238.000 euro.