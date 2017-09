"Groep believers in Samy was heel klein geworden bij de supporters"

Het vertrek van Samy is nog niet officieel, maar zelf zegt de Egyptenaar dat er een aantal serieuze kandidaat-kopers zijn. Hoe moet de toekomst van Lierse er volgens de fans uitzien?

"Voor de fans is het belangrijkste dat de club blijft bestaan. Als er gekozen kan worden over een overnemer, dan denk ik dat de voorkeur van veel supporters gaat naar iemand die lokaal verankerd is. Een lokale ondernemer bijvoorbeeld."

"Als het toch een buitenlandse investeerder wordt dan verkiezen de fans een investeerder die open staat voor de lessen die getrokken kunnen worden uit de afgelopen tien jaar."

"Betrokkenheid van de fans betekent niet noodzakelijk een beknotting van de rechten van de eigenaar. Integendeel. Het kan een meerwaarde zijn voor iedereen. Hopelijk wordt het niet iemand die de traditieclub die Lierse is tot iets anders wil maken."

"We geloven daarom niet in louter een zeteltje voor de fans in de raad van bestuur. Bij Antwerp hebben we in de tijd van Patrick Decuyper bijvoorbeeld gezien dat je dan toch snel aan de kant wordt geschoven."

"We geloven meer in een soort gouden aandeel zoals in Engeland. Dat houdt in dat je een vetorecht hebt over de identiteit van je club."