Lierse telt 3 op 12: "Ik kan moeilijk de schoenen van de spelers aantrekken"

"We zaten goed in de wedstrijd. Ook toen we vroeg na de rust met 10 vielen, bleven we goed voetballen. Op het einde slik je de 2-0, nadat iemand bij ons uitgegleden was. Voor de zoveelste keer."

"Dat is ontoelaatbaar voor een profvoetballer. Maar je ziet het elke week gebeuren. Ik had de spelers gewaarschuwd, maar ik moeilijk hun schoenen aantrekken."

Met 3 op 12 is de start van Lierse magertjes. Maakt Vanderbiest zich zorgen? "Neen. Wij kennen onze plaats. 75% van de spelers die er waren toen ik aankwam, is intussen verkocht of geblesseerd. Of ze sukkelen met een bacterie die 1 mens op de 100.000 oploopt. Dan moet je opnieuw beginnen."'

"We hadden al wat meer punten kunnen hebben, maar hadden ook wat pech. We hebben daarnaast ook al tegen de op papier beste 4 teams van de reeks gespeeld. De rest komt daarachter."