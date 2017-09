Wijnants: "Ook met lager budget kunnen we sterk blijven"

"We hebben al bewezen dat we een goede ploeg met grinta hebben", zei Wijnants. "Er zijn al zes clubs overgenomen in 1B. In voetbal draait alles helaas om geld, daar moet ik geen tekening meer bij maken."

"Maar we moeten zorgen dat we op onze manier sterk kunnen blijven. De laatste weken van de transferperiode zakten de huurprijzen en daar moeten we op wachten."

"We hebben bijvoorbeeld lang gewacht op Hubert (ging naar OHL, red), maar we kunnen die prijzen niet aan. Ze kiezen voor de beste financiële overeenkomst, daar moeten we niet over zeuren."

"Maar ik heb geen schrik meer. We hebben een goede ploeg gevormd. Met 2 op 12 is er nog geen man overboord. In voetbal is er veel mogelijk."