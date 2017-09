"Dit is een mooi moment in de geschiedenis van deze jonge club"

"Maar het was een fantastische match van de hele ploeg. Iedereen was in een supervorm. Met Messoudi klikt het geweldig. We kennen elkaar al lang en zijn ook naast het veld goeie vrienden. Ik ben 35, hij is 33. We zijn de twee oudsten van de ploeg, maar kunnen nog altijd het verschil maken."

Terwijl zijn coach heel wat voorbehoud maakt, durft Losada wel openlijk over de titel te spreken. "We gaan er alles aan doen om een 5e keer op een rij te promoveren. Maar de weg is nog lang."