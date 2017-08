Geert Emmerechts (ex-Anderlecht) volgt De Roeck op bij Berchem

Berchem Sport moest op zoek naar een nieuwe coach na het vertrek van Jonas De Roeck, die een aanbieding van STVV niet kon weigeren. Met Geert Emmerechts halen ze een oude bekende van het Antwerpse voetbal binnen. Emmerechts kwam als speler immers 12 jaar lang voor Antwerp FC uit.

Als coach was hij even hoofdtrainer bij Tubantia Borgerhout, waarna hij een parcours als jeugd- en assistent-coach uitstippelde, eerst bij Lierse en later bij Anderlecht. Vorig jaar volgde hij Besnik Hasi naar Legia Warschau, maar daar moest hij vertrekken na het ontslag van Hasi.

Bij Berchem Sport mag Emmerechts opnieuw op eigen benen staan. Hij debuteert op 2 september met een thuismatch tegen Virton.