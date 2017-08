Westerlo stapt naar rechtbank van eerste aanleg in zaak-Moeskroen

Moeskroen kreeg in eerste instantie geen licentie, omdat het volgens de bevoegde commissie gefinancierd zou worden door spelersmakelaars. Maar de verklaringen die Moeskroen in beroep bij het BAS aflegde, waren zo overtuigend dat de club alsnog een licentie kreeg.

Zo tuimelde Westerlo, dat sportief gedegradeerd was maar hoopte om ten koste van Moeskroen zich te redden, naar 1e klasse B. Met een paar maanden vertraging beslist Westerlo om de procedure voort te zetten voor de burgerlijke rechtbank.

Volgens Westerlo is dit niet in strijd met het bondsreglement. "In principe is het BAS het eindpunt", zegt Gilbert Timmermans, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen en een kenner van de bondsreglement. "Behalve wanneer bepaalde zaken geschonden zijn." De rechtbank van eerste aanleg zal eerst moeten oordelen of de zaak al dan niet ontvankelijk is.