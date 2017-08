OH Leuven haalt cultheld Tony Watt opnieuw naar België

Tony Watt was nog geen 20 jaar toen hij bij Lierse neerstreek. Hij had dan al onder meer in de Champions League tegen Barcelona gescoord voor Celtic.

Bij Lierse viel Watt meteen in de smaak, wat hem een transfer naar Standard opleverde. Maar daar kwam de flamboyante Schot weinig aan de bak. Via Charlton, Cardiff, Blackburn, Hearts en opnieuw Charlton is hij nu weer in België aanbeland.

De 23-jarige Watt tekende een contract voor 1 seizoen met een optie op nog een extra jaar bij de club uit 1e klasse B.