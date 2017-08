Nieuw incident in Molenbeek, politie moet gemoederen bedaren

White Star is nog altijd niet van plan het stadion in Molenbeek te verlaten. "We roepen iedereen op om zich niet meer te laten manipuleren door propaganda en populistische communicatie", schrijft White Star op zijn website. "Een voetbalstadion is een plaats voor jongeren waar bepaalde maatschappelijke waarden van kracht zijn. Het is zeker geen oorlogsgebied."

"De politie van Molenbeek heeft in deze moeilijke tijden betere dingen te doen dan zich massaal te begeven naar een voetbalstadion. We roepen de bestuurders van RWDM op om van zich te laten horen, zodat een constructief en direct debat gevoerd kan worden. Aan de gemeente vragen we om een gerechtelijke beslissing van drie onafhankelijke rechters te respecteren."