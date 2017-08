OHL-fans kunnen dit seizoen terecht in "King Power at Den Dreef Stadion"

Opmerkelijke naamsverandering bij OH Leuven. De club maakte vandaag bekend dat het haar thuiswedstrijden dit seizoen zal afwerken in het "King Power at Den Dreef Stadion".

De vorige sponsor, Eneco, liet al weten een stap terug te zetten. Het energiebedrijf besliste vorig jaar al de sponsoring in het wielrennen een halt toe te roepen en trekt die lijn nu door in het voetbal.

De nieuwe eigenaar van OH Leuven, de Thaise winkelketen King Power Group, kocht de rechten voor de stadionnaam voor de komende 3 seizoenen. Men realiseerde al tal van investeringen in de infrastructuur van het stadion, zoals nieuwe dug-outs, een nieuwe spelerstunnel en led-boarding lang het terrein. In het tussenseizoen legde men ook al een nieuw grasveld aan.