Brys over Beerschot Wilrijk: "We móéten deze keer niet, maar we willen wel meedoen"

"Maar het doel is altijd de eerste klasse geweest. Daar hoort deze club thuis. Hoe sneller we daar geraken, hoe beter. Toch zouden we gek zijn om nu weer te zeggen: het móét. Maar we willen wel meedoen."

"We komen nu ook uit tegen clubs die een groter budget hebben dan wij. Dat is nieuw in vergelijking met de vorige jaren. Het is een uitdaging om hier creatief mee om te gaan."

De fans van Beerschot Wilrijk zijn het winnen misschien wel gewoon geraakt? "Ze zijn terecht kritisch, maar de laatste 4 jaar zijn ze ook doodverwend. Ook zij zullen een klik moeten maken in hun hoofd. We zullen af en toe wel eens verliezen, maar als het spel goed is zal dat wel getolereerd worden."