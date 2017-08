Dave Peters wikt de ploegen uit 1B: "Houd Beerschot Wilrijk maar in de gaten!"

"Roeselare wordt sowieso weer een erg moeilijk te bekampen geheel. Wat CEO Johan Plancke, coach Arnauld Mercier en de hele staf daar vorig seizoen neergezet hebben, verdient respect."

"Dat het Chinees-Engelse geld daar voor iets tussen zat, vind ik intussen een achterhaald argument gezien de achtergronden van het merendeel van de concurrentie."

"Ook de Brusselse traditieclub Union Saint-Gilloise verdient een pluim. Ze speelden bij momenten vrank en vrij en hadden met Rajsel, Da Silva en de aanstormende Fixelles leuke voetballers in huis."

"Dat Rajsel, toch de absolute sterkhouder qua creativiteit en doelgerichtheid, is vertrokken, is een forse aderlating. Het wordt afwachten of Tabekou, Vercauteren en later ook oud-strijder maar klasbak Diallo Union naar een hoger niveau kunnen tillen."

"Conclusie: ook dit jaar zal er een dark horse meedoen om de prijzen. Waarom niet opnieuw Roeselare? We zullen zien."