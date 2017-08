Ruzie tussen RWDM en White Star laait opnieuw op na "ontoelaatbare" opkuis

De kapotte reclamepanelen hebben we weggegooid. De goede panelen van White Star hebben we gewoon opgeborgen. We hadden liever gehad dat White Star zijn eigen vuiligheid had opgeruimd.

"Er lagen planken, ijzeren staven, stenen en dergelijke meer. Zo konden we het seizoen niet beginnen. Binnenkort lopen er 4.000 supporters en we hebben ook 700 jeugdspelers. Het stadion was niet veilig, gevaarlijk zelfs. In het kader van de Voetbalwet moesten we iets doen."

Volgens White Star ging RWDM daarbij driest te werk. "RWDM heeft alle reclamepanelen en banners van onze club die zich aan het hoofdterrein bevonden vernietigd. White Star Brussel is verbauwereerd. Dit is een ontoelaatbare daad."

Maar RWDM ontkent. "De kapotte reclamepanelen hebben we weggegooid, die waren gevaarlijk. De goede panelen van White Star hebben we gewoon opgeborgen. We hadden liever gehad dat White Star zijn eigen vuiligheid had opgeruimd, maar dat is blijkbaar niet mogelijk. Die club doet er alles aan om RWDM te destabiliseren, maar dat zal niet lukken."

In maart besliste het gemeentebestuur van Molenbeek dat White Star vanaf 1 juli niet meer mocht spelen in het Edmond Machtensstadion. De club was het daar niet mee eens en startte een gerechtelijke procedure. Die wordt pas op 7 september ingeleid.