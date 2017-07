BAS pleit Lierse vrij in dossiers over Joachim en Vanhamel

Aanvaller Aurélien Joachim en doelman Mike Vanhamel sloten op 1 juli 2016 aan bij Lierse nadat ze hun contract bij White Star hadden laten ontbinden "wegens zware fouten in hoofde van de club-werkgever". Sterke man John Bico en co betwistten die gang van zaken en dienden een klacht in.

"De klacht ingediend door WS Brussel werd in haar geheel afgewezen als inhoudelijk ongegrond en zal dan ook geen enkel nadelig gevolg hebben voor Lierse", meldt Lierse.

"Anders dan WS Brussel ten aanzien van zijn voormalige spelers heeft Lierse steeds de regels gerespecteerd. Dat werd nu ook door het BAS bevestigd."

"De aansluitingen van Joachim en Vanhamel bij Lierse waren volstrekt reglementair, zoals de KBVB zelf reeds had aangegeven op het moment van de aansluitingen."