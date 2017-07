Cercle-voorzitter over 18 aanwinsten: "Nu moet het ook op het veld gebeuren"

Cercle Brugge werkt sinds kort samen met de Europese topclub AS Monaco. "5 spelers komen van Monaco zelf. De andere aanwinsten hebben we op eigen kracht of via Monaco naar Brugge gehaald", legt voorzitter Frans Schotte uit aan Sporza.

"Het zijn goede spelers, denk ik. Nu is de kunst om daar een goed team van te maken. Daar hebben we vertrouwen in."

De man die dat team moet kneden is coach José Riga. "De vernieuwing is er gekomen op zijn verzoek. Elke aanwinst hebben we uitvoerig met hem besproken."

"Mentaal hebben de spelers een ding gemeenschappelijk: ze willen allemaal slagen. Dat vind ik een goed uitgangspunt."