Antwerp-speler maakt gevoelige overstap: "Slim van Dom"

Joren Dom streek in 2012 neer op de Bosuil. In vijf seizoenen speelde hij 123 wedstrijden voor Antwerp. Maar na de promotie paste de rechtsback niet meer in de plannen van de club. Woensdag werd zijn contract ontbonden.

Maar lang heeft Dom dus niet zonder club gezeten, want de verdediger vond onderdak bij aartsrivaal Beerschot-Wilrijk. "Hij heeft op het Kiel een contract voor drie seizoenen ondertekend", laat de club weten. "Als u het ons vraagt: slim van Dom!"