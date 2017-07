Carry Goossens (l) en Jaak Van Assche (r) Carry Goossens (l) en Jaak Van Assche (r)

Volgend seizoen moet oud-eersteklasser Racing Mechelen aan de slag in eerste provinciale. Topacteurs Carry Goossens en Jaak Van Assche blijven hun club door dik en dun steunen. "Ze hebben erg hun best gedaan voor een nieuwe en straffe ploeg", vertelt Goossens, ook bekend als Kampioenencoach Oscar Crucke, in een promofilmpje voor de abonnementenverkoop.