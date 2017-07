OHL verwelkomt vijftal Thaise talenten "zonder verplichtingen"

OHL, dit seizoen in 1B, werd twee maanden geleden overgenomen door de Thaise King Power Group, die ook eigenaar is van de Engelse eersteklasser Leicester City. Door de overname beschikt OHL nu over een budget van 4 miljoen euro.

De Leuvense club plukt op korte termijn meteen de vruchten van die overname. "Een vijftal jonge Thaise talenten komt onze ploeg binnenkort versterken", zei voorzitter Chris Vandebroeck gisteren aan ROB-tv.

"Maar het is aan onze eigen technische staf om te oordelen of ze een meerwaarde zijn en een rol van betekenis kunnen spelen in de A-kern. De laatste beslissing ligt dus altijd bij OHL. Van verplichtingen van de Thaise eigenaar is absoluut geen sprake."