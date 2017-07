WS Brussels laat zich niet zomaar uit Machtensstadion gooien

WS Brussel startte een rechtszaak tegen de uitsluiting. "De voorzitter van het beroepshof in Brussel heeft de gemeente Molenbeek veroordeeld de huurovereenkomst van onze club te respecteren op straffe van een boete van 25.000 euro per inbreuk (!!!!)."

De club haalde haar slag dus thuis: "Wij blijven de belangrijkste gebruiker van het A-terrein van het Machtensstadion en de exclusieve gebruiker van de B- en C-terreinen tot er een uitspraak ten gronde is."

"Dit is een belangrijke overwinning voor de moraal, onze eer en de Brusselse jeugd."

"Deze overwinning toont dat RWS Brussel sterk staat tegen de tegenkanting en geen zwakte zal tonen bij het verdedigen van zijn rechten...."

Waarna het communiqué afsloot met een Latijnse spreuk: nemo me impune lacessit, niemand tergt mij zonder gevaar. "Verenigd zullen wij zegevieren."

Het laatste over deze affaire hebben we dus zeker nog niet gehoord. Opvallend: beide teams spelen komend seizoen in de tweede amateurklasse.