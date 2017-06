Miletic ruilt Westerlo voor Champions League-club: "Een droom"

Nemanja Miletic streek vorige zomer neer in Het Kuipje. De Servische rechtsachter speelde in totaal 20 wedstrijden voor Westerlo, maar kon samen met zijn ploegmaats de club niet behoeden voor de degradatie.

Maar Miletic maakt niet mee de stap naar 1B, want Partizan Belgrado - actief in de voorrondes van de Champions League - heeft de verdediger nu weggeplukt bij Westerlo. "Mijn droom wordt werkelijkheid", vertelt Miletic. "Partizan is de beste club in Servië en is vergelijkbaar met Anderlecht en Club Brugge."

"Ik heb een fijne periode gekend in België. Ik ben hier een betere voetballer geworden. Deze kans kon ik niet laten schieten. Ik wil de fans van Westerlo nog bedanken voor de steun het voorbije jaar."