Björn Ruytinx maakt de overstap naar Sporting Hasselt

Sporting Hasselt is zijn kern voor het nieuwe seizoen nog volop aan het vormgeven. Met Hans Somers en Jan Wuytens, twee Belgen die in het verleden hun boterham bij FC Utrecht verdienden, presenteerde de club tien dagen geleden het nieuwe trainersduo.

Met Björn Ruytinx is er nu een nieuwe grote naam bijgekomen in de aanval. Ruytinx speelde afgelopen seizoen voor Beerschot Wilrijk, maar was in Antwerpen op de bank verzeild geraakt. Bovendien was de combinatie van profvoetbal met de uitbating van zijn café in Leuven niet meer doenbaar en dus koos Ruytinx ervoor een stapje terug te zetten.