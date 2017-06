Cercle Brugge luidt "nieuw tijdperk" in met komst van drie jonge talenten

Jonathan Mexique is een 22-jarige verdedigende middenvelder die zijn opleiding bij Le Mans kreeg. Hij maakte in 2013 de overstap naar het prinsdom. Afgelopen seizoen werd hij door Monaco ook al uitgeleend aan de Franse tweedeklasser Red Star, waarvoor hij 22 competitiewedstrijden speelde.

Guévin Tourmin is een 19-jarige aanvaller die zijn volledige jeugdopleiding bij Monaco doorgemaakt heeft. Hij speelde in de jeugd nog aan de zijde van rijzende ster Kylian Mbappé en was vorig seizoen actief voor het tweede elftal van de Monegasken.

Frans Schotte, voorzitter van Cercle Brugge, is in de wolken met zijn nieuwe spelers. "We zijn heel gelukkig om Jonathan en Guévin te mogen verwelkomen op Cercle. We hopen op een actieve medewerking van deze twee talenten en zullen er alles aan doen om hun kwaliteiten ten volle te benutten."

"Een nieuw tijdperk dient zich aan en het is opnieuw een duidelijk signaal in de samenwerking met AS Monaco", concludeert Schotte.