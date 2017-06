Mathijssen verlaat Westerlo dan toch, T2 Pelic wordt T1

Het was de voorbije weken onduidelijk of de ex-trainer van STVV, Charleroi, Club Brugge, Lokeren, (Germinal) Beerschot en OHL nog zou aanblijven. De twee partijen kwamen uiteindelijk niet tot een vergelijk.

Mathijssen stuurde volgende tweet de wereld in: "Net afscheid genomen van Westerlo. Blijft toch droef moment ook al weet je dat omstandigheden niet werkbaar blijven." Rancune is er niet: "All the best Westel!!"