Doelman Van Damme, die leukemie kreeg, verlengt bij Cercle Brugge

Miguel Van Damme is sinds 2013 aan de slag bij Cercle Brugge. In het seizoen 2015-2016 verdedigde hij het doel in 32 competitiewedstrijden. Daarna verdween het voetbal naar de achtergrond nadat bij de keeper leukemie was vastgesteld.

"We zijn zeer verheugd om de samenwerking met Miguel te verlengen", zegt François Vitali, de nieuwe sportief directeur van Cercle.

"Wij zijn bijzonder blij en trots dat hij ondanks aanbiedingen van andere Belgische ploegen, toch gekozen heeft voor het project van Cercle."

"Deze verlenging symboliseert ook de intentie om de fundamenten van het team te versterken en zo de continuïteit verder te zetten van de ploeg", zegt Cercle, dat ook de 19-jarige Argentijnse aanvallende middenvelder Jonathan Farias aantrok.