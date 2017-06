Beerschot Wilrijk trekt Roda-aanvoerder Tom Van Hyfte aan

instagram: instarodajc Tom Van Hyfte was aanvoerder bij Roda JC. Tom Van Hyfte was aanvoerder bij Roda JC.

Bij Beerschot Wilrijk zijn ze zich aan het wapenen voor 1e klasse B. Met Tom Van Hyfte haalt de Antwerpse club een speler binnen die gepokt en gemazeld is in Nederland. Van Hyfte was de voorbije 3 seizoenen actief bij Roda JC, waar hij afgelopen jaar aanvoerder was.