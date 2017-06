Nieuwe topman OHL paait fans met gratis shirt: "Zelfde filosofie als Leicester"

De nieuwe eigenaar sprak ook over zijn ambities met de club uit 1B. "We willen zo snel mogelijk promoveren. In het voetbal heb je geen garanties, maar deze mooie club hoort thuis in 1A."

"Ik kan nog niets vertellen over het budget voor komend seizoen. Ik ken de Belgische competitie nog niet. Geef me even de tijd om te inventariseren. Ik wil in Leuven rustig bouwen, op basis van dezelfde filosofie als in Leicester."