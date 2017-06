Lierse praat met "verschillende buitenlandse investeerders"

Lierse is met Wadi Degla al langer in buitenlandse handen. De Egyptenaren pompten al miljoenen euro's in de club. Belgische clubs zijn de laatste tijd gegeerd in het buitenland en Lierse bevestigt dat er interesse is.

"We zijn recent gecontacteerd door verschillende investeerders. Wij zijn een Belgische traditieclub met trouwe supporters en een jonge, waardevolle spelerskern die het potentieel heeft om te promoveren naar eerste klasse", klinkt het.

"Het clubbestuur en Wadi Degla bevestigen dat er op dit moment een aantal mogelijke partnerships bekeken worden, die onze overtuiging en ons engagement om Lierse opnieuw naar eerste te brengen ten volle ondersteunen."