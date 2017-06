Union trekt vier nieuwkomers aan in 24 uur

Het zijn drukke tijden bij Union. Maandagavond kondigde de club de komst van Yadi Bangoura aan. Bangoura is een 20-jarige Guineese aanvaller, die zich in de kijker speelde in de eerste amateurdivisie bij Geel. Hij tekende in de hoofdstad een contract voor één seizoen, met een optie op nog een seizoen.

Binnen de 24 uur kondigde Union nog drie aanwinsten aan. Kevin Kis komt over van Roeselare. De Belgische linksachter, een jeugdproduct van Racing Genk, tekende bij Union een overeenkomst voor drie seizoenen.

De 35-jarige Mamadou Diallo verlaat Tubeke. De spits tekende voor één seizoen bij Union, met een optie op nog een seizoen. Diallo is een 42-voudig Malinees international en speelde eerder onder meer bij FC Nantes, Le Havre en Sedan.

Serge Tabekou is de laatste aanwinst van Union. De 20-jarige flankspeler speelde vorig seizoen op uitleenbasis voor OH Leuven, maar was tot nu eigendom van AA Gent, waar hij nooit kon doorbreken.