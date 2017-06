Leicester stalt twee extra pionnen in Raad van Bestuur van OHL

Op de website van OHL laat Srivaddhanaprabha voor het eerst persoonlijk van zich horen. Hij bestempelt de overname "als een spannende ontwikkeling voor de King Power Group".

"We willen dat deze club haar potentieel waarmaakt", gaat hij verder. "Investeringen in personeel en infrastructuur zullen de basis vormen, alsook interactie met de supporters, zonder de sociale rol van de club uit het oog te verliezen. Zo willen we, op termijn, van OHL een competitieve club maken op het hoogste niveau in België."