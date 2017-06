Beerschot-Wilrijk - Union is opener Proximus League op 4 augustus

Pierre François, de CEO van de Pro League, blikte tevreden terug op het eerste seizoen met acht teams in 1B. "Er was veel spanning en het niveau is zeker gestegen in vergelijking met de oude tweede klasse. Ik verwacht volgend seizoen, met de deals van de voorbije weken, weer een stijging van het niveau." Hij doelt hierbij op de overnames van OH Leuven en Cercle Brugge door buitenlandse investeerders.