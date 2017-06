"Falcao komt niet naar Cercle, maar aanwinsten zullen kwaliteiten hebben"

François Vitali was van 2011 tot 2015 technisch directeur van Moeskroen, dat met de hulp van Rijsel opklom van vierde naar eerste klasse. "Ik wil hier iets heropbouwen net als bij Moeskroen, waar we toch een goed team in elkaar staken met spelers als Abdoulay Diaby, nu Club Brugge, en Kévin Vandendriessche, nu KV Oostende."

"Wat ik beter wil doen dan bij Moeskroen is de communicatie richting de mensen die al jaren tot de club behoren. Bij Moeskroen stonden de nieuwkomers te veraf van zij die zich afvragen of de waarden van de club zullen behouden worden. Die fout mogen we hier niet maken."

"Ik geloof in dit ambitieuze project. Cercle Brugge is een club met een rijk verleden in België. Het is mijn taak om die draad weer op te pikken, samen met coach José Riga. Wegens minder financiële middelen verging het Cercle Brugge niet zo goed de voorbije jaren. Maar nu kan de club profiteren van de samenwerking met Monaco, zo kan Cercle gebruikmaken van het uitgebreide scoutingnetwerk van de Monegasken."