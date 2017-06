Omena speelde tussen 2012 en 2015 bij Duffel. Hij maakte dan voor een seizoen de overstap naar Londerzeel, maar keerde terug naar KFCD.

Hij was nu met zijn neef in Congo. Het duo werd brutaal overvallen. Omena overleefde de overval niet. Zijn neef ligt nog steeds in coma. De dieven gingen aan de haal met een simkaart.

"Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte bij de verwerking van dit verlies", schrijft de club uit 2B op haar website.