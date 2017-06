Geschillencommissie doet nog geen uitspraak over dossier Vanhamel en Joachim

Op 2 maart legde White Star een klacht neer bij de KBVB omdat Lierse-doelman Vanhamel meespeelde in de thuismatch van 26 februari tegen Roeselare, op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Proximus League. "Maar de klacht is ook retroactief toepasbaar op alle wedstrijden waarvoor Vanhamel ingeschreven was op het wedstrijdblad", klonk het bij de club van John Bico.

White Star zegt dat het zo'n 400.000 euro misliep door de transfers niet te kunnen realiseren en vindt dat Lierse die transfersom nog moet betalen en stapten daarvoor al naar de burgerlijke rechtbank.

De Geschillencommissie Hoger Beroep is in eerste aanleg bevoegd om te waken over de regularisatie van een transfer, maar oordeelt dat dit dossier daar niet onder valt. De commissie stuurt het dossier nu door naar de Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar.