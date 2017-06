Eendracht Aalst promoveert naar Eerste Amateur: "Binnen de 5 jaar naar Profliga"

Eendracht Aalst speelde voor het laatst in eerste klasse in 2002. Toen zakte het naar derde klasse, omdat zijn licentie niet in orde was om financiële redenen. In 2015 overkwam het hetzelfde als tweedeklasser. Zo werd dit seizoen in de Tweede Amateurklasse VFV A aangevat.

De club eindigde derde in de reguliere competitie en dwong de promotie af via een eindronde. Na de heenmatch tegen Luik thuis met 0-1 verloren te hebben, werd afgelopen zondag met 1-2 gewonnen bij Luik en was de promotie een feit.