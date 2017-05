OH Leuven verzekerde zich op de slotspeeldag van de play-downs van een verlengd verblijf in 1B. De club, die in Thaise handen komt, is intussen al volop bezig met de opbouw van de ploeg voor volgend seizoen.

Doelman Laurent Henkinet heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract voor 3 seizoenen.

In de verdediging krijgt hij de hulp van 2 nieuwkomers. De 25-jarige Kenneth Schuermans komt over van Westerlo. Clément Fabre maakt op zijn 28e de overstap van Tubeke naar OH Leuven.